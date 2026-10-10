Опасны для своих: Чмут рассказал, как старые ракеты Р-60 погубили несколько самолётов ВСУ

Украинские военные потеряли несколько самолётов из-за применения старых ракет, которые могут нештатно сработать прямо при запуске. Об этом рассказал глава украинского фонда «Вернись живым», военный аналитик и волонтёр Тарас Чмут.

По его словам, ВСУ испытывают серьёзный дефицит боеприпасов для противовоздушной обороны, в том числе американских AIM-9 Sidewinder и советских ракет класса «воздух — воздух» Р-73. Из-за нехватки более современных средств украинской стороне приходится доставать из запасов ещё более старые Р-60.

«Мы даже пытаемся использовать ещё более старые советские ракеты Р-60, которые опасны для самих лётчиков и самолётов, и мы потеряли несколько бортов из-за этого, но альтернативы пока что нет», — сказал Чмут в интервью Deutsche Welle*.

Он пояснил, что старая ракета может взорваться непосредственно в момент пуска. По словам Чмута, риск нештатного срабатывания существует не только у Р-60, но и у других боеприпасов, которые десятилетиями находились на хранении.

Р-60 — советская управляемая ракета малой дальности класса «воздух — воздух». Работы над ней начались в конце 1960-х годов, а в первой половине 1970-х ракета пошла в серийное производство и была принята на вооружение.

Ранее Life.ru рассказывал о другой проблеме украинской ПВО — трудностях с перехватом российских реактивных беспилотников. По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, особенности скорости, высоты и траектории таких целей вынуждают ВСУ задействовать более дорогие наземные комплексы либо истребители. Самолёты также применяют бортовые пушки, чтобы экономить дефицитные ракеты, однако полностью проблему это не решает.

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