Опасные карусели остановят, а персонал отправят на обучение: В России ужесточают правила работы аттракционов

В России запретят эксплуатацию аттракционов без государственной регистрации и обязательного технического освидетельствования. Соответствующий закон Госдума приняла во втором и третьем чтениях. Новые требования должны вступить в силу с 1 марта 2027 года. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе депутата Госдумы, члена Комитета по промышленности и торговле Марии Васильковой.

Как пояснила парламентарий, закон призван установить единые для всей страны правила безопасности. Ранее требования к эксплуатации, регистрации и проверкам оборудования содержались в разных нормативных актах. Теперь ключевые положения закрепляются на федеральном уровне.

«Индустрия развлечений в России активно развивается, появляются новые парки, современные аттракционы, растёт интерес со стороны посетителей. Однако приоритетом неизменно должна оставаться безопасность людей, особенно детей», — подчеркнула Василькова.

Одним из главных нововведений станет обязательная подготовка персонала. Прежде чем приступить к работе, сотрудники должны будут пройти обучение и аттестацию, в том числе по действиям при нештатных ситуациях. При этом организаторы смогут самостоятельно выбирать форму и место обучения.

Проверять техническое состояние аттракционов будут аккредитованные организации не реже одного раза в 12 месяцев. Дополнительное освидетельствование потребуется при переносе оборудования на новое место. На проведение проверки и оформление заключения отводится не более 21 рабочего дня. Причём результат должен быть однозначным: эксплуатировать аттракцион можно либо нельзя. Допуск к работе с условием последующего устранения неисправностей не предусмотрен.

Если оборудование не прошло регистрацию или проверку либо срок его службы истёк, использовать его запретят. Владелец будет обязан немедленно остановить аттракцион и исключить доступ посетителей. За нарушение установленных требований предусмотрена ответственность в соответствии с российским законодательством.

«Мы должны исходить из того, что безопасность аттракционов — это не формальное соблюдение требований, а вопрос сохранения жизни и здоровья наших граждан. Количество несчастных случаев, связанных с эксплуатацией аттракционов, вызывает серьёзную обеспокоенность», — отметила депутат.

Закон охватит стационарные и временно устанавливаемые аттракционы категорий риска RB-1, RB-2 и RB-3. При этом он не распространяется на детские игровые площадки, спортивное оборудование, аттракционы с ничтожной степенью риска RB-4 и конструкции для личного использования.

Василькова подчеркнула, что новые правила должны не только защитить посетителей, но и создать понятные условия для предпринимателей. При этом обязанность регистрировать аттракционы существует уже сейчас, поэтому до марта 2027 года владельцы оборудования должны соблюдать действующие требования безопасности.

Ранее Life.ru сообщал о техническом сбое аттракциона на ВДНХ в Москве. 14 человек, среди которых были восемь детей, оказались заблокированы на высоте около 60 метров после внезапной остановки карусели «Стратосфера». Всех пассажиров благополучно спустили на землю, никто не пострадал.