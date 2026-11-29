Американские специалисты обнаружили конструктивный недостаток, из-за которого двигатели легкомоторных самолётов по всему миру могут внезапно терять мощность во время полёта. Проблема потенциально затрагивает около восьми тысяч воздушных судов по всему миру, пишет The Wall Street Journal.

Расследование началось после крушения учебного самолёта Cessna 172S в марте 2024 года в штате Алабама. Управлявшая воздушным судном 18-летняя студентка выжила. В последующие месяцы в авиапарке Обернского университета зафиксировали ещё 48 случаев перебоев в работе двигателей.

Специалисты связали проблему с расположением механизма, регулирующего подачу топлива. По их версии, особенности конструкции способствуют попаданию горючего в воздушные камеры устройства, где образуется вязкий осадок, способный нарушить работу двигателя. При обследовании 44 университетских самолётов следы тёмно-синего вещества обнаружили в 40 из них.

В декабре 2025 года Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило уведомление о проблеме, указав ещё четыре модели самолётов с аналогичным оборудованием. Однако регулятор не стал вводить ограничения на эксплуатацию воздушных судов. В ведомстве заявили, что пока не установили единой причины неисправностей, требующей принятия дополнительных мер.

Производитель двигателей Lycoming сменил поставщика топливных сервомеханизмов для новых самолётов. В свою очередь, компания AVStar, выпускавшая эти устройства, отвергла утверждения о том, что загрязнение стало причиной нестабильной работы двигателей.

Ранее Life.ru сообщал, что 24 ноября легкомоторный самолёт Cessna потерпел крушение в Мексиканском заливе. Все шестеро находившихся на борту погибли, включая двоих детей. Воздушное судно следовало из Нового Орлеана во Флориду. Перед исчезновением с радаров самолёт стремительно терял высоту. Причины авиакатастрофы пока не установлены.