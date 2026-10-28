Опасный QR-код в квитанции: В МВД раскрыли новую схему кражи денег россиян

Мошенники распространяют поддельные квитанции на оплату коммунальных услуг, налогов и штрафов ГИБДД, чтобы похищать деньги с банковских карт россиян. Это следует из материалов МВД РФ.

В фальшивых платёжных документах злоумышленники размещают QR-коды и ссылки, которые якобы позволяют быстро погасить задолженность. Однако вместо официального сервиса оплаты человек попадает на поддельный сайт. На таком ресурсе пользователя просят указать реквизиты банковской карты. После ввода данных мошенники получают возможность похитить деньги. В некоторых случаях QR-код ведёт на страницу с предложением установить вредоносное приложение.

В МВД назвали несколько признаков, по которым можно распознать обман. Среди них — подозрительно короткий срок оплаты, несоответствие адреса платёжного сайта официальному ресурсу и несовпадение отправителя квитанции с настоящим поставщиком услуг.

При получении сомнительного документа в ведомстве советуют не сканировать QR-код и не вводить банковские данные. Квитанцию рекомендуется сфотографировать и сохранить, а наличие задолженности проверить непосредственно у организации через официальный сайт, личный кабинет или по телефону. Если деньги уже были перечислены мошенникам, необходимо немедленно связаться с банком и заблокировать карту. Кроме того, пострадавшему следует обратиться с заявлением в полицию.