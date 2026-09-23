OpenAI даст Украине доступ к системе кибербезопасности и GPT-5.6 Sol

OpenAI предоставит украинскому правительству доступ к системе Daybreak на основе искусственного интеллекта. Киев намерен использовать её для поддержки кибербезопасности. Об этом говорится в пресс-релизе американской компании.

В рамках соглашения Украина также получит доступ к ИИ-модели GPT-5.6 Sol. OpenAI сообщила, что в 2025 году на Украине зафиксировали около 6 тысяч кибератак.

Соглашение одобрили после встречи генконсула Украины в Сан-Франциско Дмитрия Кушнерука с руководителем отдела OpenAI по национальной безопасности Сашей Бейкером. Встреча прошла в Нью-Йорке во время Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Microsoft, Google и Meta* оказывали финансовую и технологическую поддержку украинским мошенническим колл-центрам. По словам дипломата, Москва ещё в 2020 и 2021 годах сообщала Интерполу об активности телефонных мошенников на территории Украины.

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