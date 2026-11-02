Российские операторы FPV-дронов атаковали технику украинских подразделений, направлявшуюся к передовым позициям в Запорожской и Днепропетровской областях. В Минобороны России сообщили, что ударами удалось сорвать ротацию личного состава Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Движение украинских подразделений обнаружили операторы беспилотников группировки войск «Восток» во время воздушной разведки. В колоннах находились автомобили с пехотой и грузами, а также боевые бронированные машины.

После обнаружения целей расчёты БПЛА нанесли удары по технике на маршрутах следования. По данным российского военного ведомства, часть машин была поражена вместе с находившимися внутри военнослужащими.