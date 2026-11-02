Операторы FPV-дронов «Востока» сорвали ротацию ВСУ на двух направлениях
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Российские операторы FPV-дронов атаковали технику украинских подразделений, направлявшуюся к передовым позициям в Запорожской и Днепропетровской областях. В Минобороны России сообщили, что ударами удалось сорвать ротацию личного состава Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Движение украинских подразделений обнаружили операторы беспилотников группировки войск «Восток» во время воздушной разведки. В колоннах находились автомобили с пехотой и грузами, а также боевые бронированные машины.
После обнаружения целей расчёты БПЛА нанесли удары по технике на маршрутах следования. По данным российского военного ведомства, часть машин была поражена вместе с находившимися внутри военнослужащими.
Ранее Life.ru сообщал, что группировка войск «Север» проводит зачистку и разминирование освобождённой Бариловки в Сумской области. О переходе Бариловки под контроль российских войск ведомство сообщило 28 октября.