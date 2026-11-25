Операция «ИНН» и другие приключения вкладчиков: Что станет с деньгами россиян на старых счетах
Адвокат Алёшкин: Деньги на старых банковских счетах без ИНН не конфискуют
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Россияне не потеряют деньги на ранее открытых банковских счетах и вкладах после введения обязательного ИНН для клиентов кредитных организаций. Однако игнорирование запросов банка грозит ограничениями при совершении финансовых операций. Об этом Life.ru рассказал адвокат Андрей Алёшкин.
«Самое главное: отсутствие ИНН в банковской системе не означает, что деньги гражданина окажутся заблокированными, списанными или конфискованными. Средства на ранее открытых счетах и вкладах остаются собственностью их владельцев», — подчеркнул юрист.
По словам адвоката, необходимо различать право собственности на деньги и возможность свободно ими распоряжаться. Если банк не сможет самостоятельно установить ИНН клиента, а тот не предоставит сведения по запросу, ограничения будут вводить поэтапно.
С 1 июля 2028 года таким клиентам приостановят дистанционное обслуживание и ограничат снятие наличных через банкоматы. Если гражданин так и не предоставит необходимые сведения, с 1 января 2029 года банк прекратит дистанционный доступ к счетам и предоставление электронных средств платежа.
Я бы рекомендовал гражданам не поддаваться панике, не закрывать действующие счета и не снимать деньги досрочно. Банки обязаны в первую очередь самостоятельно установить ИНН действующих клиентов
Адвокат добавил, что новые требования направлены на повышение прозрачности финансовых операций. При этом, по его мнению, меры контроля не должны приводить к произвольному ограничению имущественных прав добросовестных граждан.
Напомним, 24 ноября Госдума приняла в третьем чтении закон об обязательном установлении ИНН клиентов банков с 2027 года. Новые требования затронут владельцев счетов, вкладов, именных банковских карт и отдельных видов электронных кошельков. Центробанк объяснял необходимость таких изменений борьбой с использованием чужих карт для незаконных финансовых операций. Для действующих клиентов предусмотрен переходный период. Подробнее о том, как бесплатно узнать свой ИНН, передать его банку и избежать ограничений, — в материале Life.ru.
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