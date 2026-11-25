Россияне не потеряют деньги на ранее открытых банковских счетах и вкладах после введения обязательного ИНН для клиентов кредитных организаций. Однако игнорирование запросов банка грозит ограничениями при совершении финансовых операций. Об этом Life.ru рассказал адвокат Андрей Алёшкин.

«Самое главное: отсутствие ИНН в банковской системе не означает, что деньги гражданина окажутся заблокированными, списанными или конфискованными. Средства на ранее открытых счетах и вкладах остаются собственностью их владельцев», — подчеркнул юрист.

По словам адвоката, необходимо различать право собственности на деньги и возможность свободно ими распоряжаться. Если банк не сможет самостоятельно установить ИНН клиента, а тот не предоставит сведения по запросу, ограничения будут вводить поэтапно.

С 1 июля 2028 года таким клиентам приостановят дистанционное обслуживание и ограничат снятие наличных через банкоматы. Если гражданин так и не предоставит необходимые сведения, с 1 января 2029 года банк прекратит дистанционный доступ к счетам и предоставление электронных средств платежа.

Я бы рекомендовал гражданам не поддаваться панике, не закрывать действующие счета и не снимать деньги досрочно. Банки обязаны в первую очередь самостоятельно установить ИНН действующих клиентов Андрей Алёшкин адвокат

Адвокат добавил, что новые требования направлены на повышение прозрачности финансовых операций. При этом, по его мнению, меры контроля не должны приводить к произвольному ограничению имущественных прав добросовестных граждан.

Напомним, 24 ноября Госдума приняла в третьем чтении закон об обязательном установлении ИНН клиентов банков с 2027 года. Новые требования затронут владельцев счетов, вкладов, именных банковских карт и отдельных видов электронных кошельков. Центробанк объяснял необходимость таких изменений борьбой с использованием чужих карт для незаконных финансовых операций. Для действующих клиентов предусмотрен переходный период. Подробнее о том, как бесплатно узнать свой ИНН, передать его банку и избежать ограничений, — в материале Life.ru.