Ребёнок погиб, ещё четыре человека ранены при ударе ВСУ по селу под Белгородом

Одиннадцатилетняя девочка погибла в результате ракетного обстрела села Принцевка Валуйского округа Белгородской области. Ещё четыре мирных жителя, среди которых ребёнок, получили ранения, сообщили в региональном оперативном штабе.

Пострадавшую 11-летнюю девочку с закрытой травмой грудной клетки доставили в Валуйскую центральную районную больницу. После оказания медицинской помощи её планируют перевести в детскую областную клиническую больницу.

Также госпитализированы женщины 72 и 47 лет и 60-летний мужчина. У них диагностированы осколочные ранения рук, ног и плеча.

В результате обстрела в Принцевке повреждены два частных дома и легковой автомобиль. В селе Казинка после детонации беспилотника пострадала машина, ещё один дрон ударил по предприятию и повредил остекление. В селе Долгое БПЛА атаковал частный дом, где повреждена кровля.

Ранее Life.ru сообщал, что за сутки в Белгородской области в результате 137 атак ВСУ получили ранения 11 мирных жителей. Двое из них находились в тяжёлом состоянии.