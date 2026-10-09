Опрос: 58% французов не считают полицию ответственной за насилие

Более половины жителей Франции не считают полицию ответственной за насилие во время протестов старшеклассников. Такие результаты показал опрос Odoxa-Backbone Consulting, проведённый для Le Figaro и опубликованный 8 октября.

Согласно исследованию, 58% респондентов заявили, что правоохранительные органы не несут ответственности за насилие. При этом 69% возложили её на самих участников школьного движения, 68% — на партию «Непокорённая Франция» (LFI), а 66% — на правительство.

Несмотря на это, 63% опрошенных по-прежнему считают протестное движение старшеклассников оправданным. Одновременно 81% не готовы принимать сопровождающие акции беспорядки и насилие.

«Ни при каких обстоятельствах», — так в исследовании сформулирована позиция 81% опрошенных относительно возможности понять подобные проявления насилия.

Большинство участников исследования также не считает действия полиции чрезмерно жёсткими. Только 37% назвали указания, которые получают правоохранители, слишком репрессивными. Ещё 40% сочли их справедливыми и соразмерными ситуации, а 23% заявили, что меры полиции недостаточно жёсткие.

Авторы исследования также спросили французов о политических последствиях кризиса. 53% опрошенных считают, что ситуация может оказаться выгодной для Жан-Люка Меланшона, а 46% придерживаются такого мнения в отношении Марин Ле Пен. В случае других основных политиков около трёх четвертей респондентов не ожидают для них преимуществ от сложившейся ситуации.

Анализ обсуждений в социальных сетях, который представила Backbone Consulting, показал, что пользователи в целом понимают недовольство учащихся. При этом сами демонстрации и блокировки всё чаще воспринимают как не имеющие понятного выхода. В дискуссиях также звучат вопросы о том, каким способом власти смогут завершить кризис и насколько общество доверяет правительству в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что во Франции за один день задержали более 500 участников протестов старшеклассников. Акции начались в конце сентября в столичном регионе Иль-де-Франс, а затем распространились на другие части страны. Учащиеся выступают из-за нехватки преподавателей, перегруженного расписания и состояния учебных заведений. За время протестов правоохранители провели более 6,6 тыс. задержаний, причём около 90% задержанных составляли несовершеннолетние. Только 2 октября полиция задержала 1 747 человек, а днём ранее — ещё 1 954.