«Оптимистичное заблуждение»: Хейли Бибер опозорилась на интервью о миллиардах и получила волну насмешек
Хейли Бибер высмеяли в Сети после интервью о продаже бренда Rhode
Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / haileybieber
Модель и предпринимательница Хейли Бибер оказалась в центре интернет-скандала после беседы с журналистом Эндрю Россом Соркиным на саммите DealBook The New York Times. Разговор был посвящён её косметическому бренду Rhode и сделке на сумму до миллиарда долларов, однако вместо обсуждения бизнес-успеха пользователи сосредоточились на ответах знаменитости. Некоторые обвинили её в недостаточной подготовке и начали высмеивать в социальных сетях.
Одним из главных поводов для критики стал вопрос Соркина о том, почему Бибер вообще рассчитывала продать компанию за такую внушительную сумму. Предпринимательница ответила, что изначально установила для себя минимальную стоимость сделки в миллиард долларов, а достичь такой цели ей помогла своеобразная вера в невозможное.
Свой подход Хейли назвала optimistical delusion — «оптимистичным заблуждением». Именно эта формулировка вызвала волну насмешек. Пользователи начали обсуждать словарный запас модели, а некоторые стали сомневаться в её способности самостоятельно объяснить коммерческий успех собственного бизнеса.
В X появились мемы, в которых Бибер сравнивали с человеком, привыкшим к дружеским беседам в подкастах, но оказавшимся неподготовленным к вопросам профессионального журналиста. Другие комментаторы утверждали, что знаменитость упустила возможность рассказать о реальных механизмах развития Rhode и продемонстрировать свои предпринимательские знания.
Впрочем, пользователи разделились на два лагеря. Часть аудитории посчитала, что Соркин задавал вопросы в снисходительной манере, словно заранее сомневался в способности Бибер построить успешный бизнес. Некоторые предпринимательницы также обратили внимание на предвзятое отношение к индустрии красоты, которую нередко воспринимают менее серьёзно, чем другие направления бизнеса.
После разгоревшегося спора Хейли опубликовала в своих соцсетях словарное определение слова optimistical, которое означает вариант слова «оптимистичный». Таким образом она дала понять, что не считает свою формулировку ошибочной.
Бренд Rhode Бибер запустила в 2022 году. В мае 2025-го косметическую компанию приобрела корпорация e.l.f. Beauty в рамках сделки стоимостью до миллиарда долларов. После продажи Хейли сохранила участие в развитии марки и получила роль стратегического советника.
Ранее Хейли Бибер уже оказывалась в центре споров из-за своего отношения к бизнесу и потреблению. Основательницу Rhode раскритиковали за призывы отказаться от чрезмерных покупок, поскольку пользователи увидели противоречие между её словами и выпуском новых косметических продуктов и аксессуаров. Стоимость сделки по продаже бренда компании e.l.f. Beauty оценили в сумму до миллиарда долларов.