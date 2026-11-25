Модель и предпринимательница Хейли Бибер оказалась в центре интернет-скандала после беседы с журналистом Эндрю Россом Соркиным на саммите DealBook The New York Times. Разговор был посвящён её косметическому бренду Rhode и сделке на сумму до миллиарда долларов, однако вместо обсуждения бизнес-успеха пользователи сосредоточились на ответах знаменитости. Некоторые обвинили её в недостаточной подготовке и начали высмеивать в социальных сетях.

Одним из главных поводов для критики стал вопрос Соркина о том, почему Бибер вообще рассчитывала продать компанию за такую внушительную сумму. Предпринимательница ответила, что изначально установила для себя минимальную стоимость сделки в миллиард долларов, а достичь такой цели ей помогла своеобразная вера в невозможное.

Свой подход Хейли назвала optimistical delusion — «оптимистичным заблуждением». Именно эта формулировка вызвала волну насмешек. Пользователи начали обсуждать словарный запас модели, а некоторые стали сомневаться в её способности самостоятельно объяснить коммерческий успех собственного бизнеса.

В X появились мемы, в которых Бибер сравнивали с человеком, привыкшим к дружеским беседам в подкастах, но оказавшимся неподготовленным к вопросам профессионального журналиста. Другие комментаторы утверждали, что знаменитость упустила возможность рассказать о реальных механизмах развития Rhode и продемонстрировать свои предпринимательские знания.

Впрочем, пользователи разделились на два лагеря. Часть аудитории посчитала, что Соркин задавал вопросы в снисходительной манере, словно заранее сомневался в способности Бибер построить успешный бизнес. Некоторые предпринимательницы также обратили внимание на предвзятое отношение к индустрии красоты, которую нередко воспринимают менее серьёзно, чем другие направления бизнеса.

После разгоревшегося спора Хейли опубликовала в своих соцсетях словарное определение слова optimistical, которое означает вариант слова «оптимистичный». Таким образом она дала понять, что не считает свою формулировку ошибочной.

Бренд Rhode Бибер запустила в 2022 году. В мае 2025-го косметическую компанию приобрела корпорация e.l.f. Beauty в рамках сделки стоимостью до миллиарда долларов. После продажи Хейли сохранила участие в развитии марки и получила роль стратегического советника.