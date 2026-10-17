Косметика на миллиард и призыв покупать меньше: Хейли Бибер обвинили в лицемерии

Основательница косметического бренда Rhode Хейли Бибер столкнулась с критикой в соцсетях после высказываний против чрезмерного потребления. Пользователи обвинили модель и супругу певца Джастина Бибера в противоречии собственным принципам, напомнив, что её компания зарабатывает на продаже косметики и модных аксессуаров.

Поводом стало выступление Бибер на саммите Fortune Most Powerful Women. Предпринимательница рассказала, что не заинтересована в стимулировании избыточных покупок и предпочитает выпускать ограниченный ассортимент действительно необходимых средств, а не постоянно пополнять его ради продаж.

Однако пользователи соцсетей усомнились в искренности этих слов. В качестве примера они привели пластиковые чехлы Rhode для бальзамов для губ и недавно выпущенный футляр Spot Case для хранения патчей от прыщей. Последний появился в продаже 8 октября по цене 16 долларов. Критики считают, что подобные аксессуары сами по себе стимулируют дополнительные покупки.

Особое внимание комментаторы уделили коммерческому успеху Rhode. В 2025 году косметический бренд Бибер приобрела компания e.l.f. Beauty. Сделку оценили в сумму до миллиарда долларов, включая выплаты, зависящие от будущих финансовых результатов бизнеса. При этом Бибер сохранила участие в развитии марки и заняла должность креативного директора.