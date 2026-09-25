Опубликовано одно из последних фото Сергея Соседова из командировки в Нерюнгри

Российский дизайнер Анна Сердюкова поделилась в социальных сетях совместным снимком с известным музыкальным критиком Сергеем Соседовым. Кадр был сделан во время их совместной рабочей поездки в Республику Саха (Якутия) и стал одной из последних известных на сегодняшний день фотографий телеведущего.

Знаменитости держали путь в Нерюнгри, где им предстояло занять кресла членов жюри регионального конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока». Маршрут до конечной точки оказался для путешественников серьёзным логистическим испытанием.

Преодолев семичасовой перелёт из столицы до Благовещенска, артисты с удивлением обнаружили масштабы предстоящего сухопутного трансфера. Оказалось, что от амурского аэропорта до якутского города необходимо проехать ещё почти тысячу километров на автомобиле.

«И только сейчас поняли, сколько еще нам ехать до Нерюнгри — тысяча километров, это 14 часов пути!» — эмоционально прокомментировала Сердюкова дорожную ситуацию в личном блоге.

Несмотря на сложную и изматывающую дорогу, на опубликованном селфи оба деятеля культуры выглядели бодро и продолжали путь к месту проведения модного смотра.

Ранее Life.ru рассказывал о последних часах жизни Сергея Соседова в Нерюнгри. Организатор конкурса Виктор Беззубов сообщил, что после приезда критик хотел отоспаться после долгой дороги.