Опубликованы фото разрушений на Трипольской ТЭС после мощного удара

Опубликованы кадры последствий ночного удара по Трипольской ТЭС в Киевской области. Гендиректор компании «Центрэнерго» Сергей Исаченко подтвердил повреждение генерирующего оборудования станции.

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«Сейчас нашим главным приоритетом является оценка состояния оборудования и определение масштаба необходимой работы. Как только обстановка позволит, наши специалисты начнут ремонт. Команда знает, что делать, и продолжает работать», — сказал Исаченко.

Минобороны России ранее сообщило, что в ходе массированного удара в ночь на 30 сентября были поражены энергетические объекты Киевской области. В ведомстве заявили о поражении Трипольской ТЭС и Киевской ГЭС в Вышгороде. Эти объекты обеспечивали электроэнергией предприятия военной промышленности.