Опубликованы стартовые составы «Зенита» и «Ахмата» на матч 11-го тура РПЛ
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«Зенит» и грозненский «Ахмат» определились со стартовыми составами на матч 11-го тура Российской премьер-лиги. С первых минут в атаке петербуржцев сыграют Александр Соболев, Максим Глушенков и Луис Энрике.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак также включил в основу Артёма Карпукаса, Вильмара Барриоса и Педро. Место в воротах займёт Денис Адамов.
Стартовый состав «Зенита»: Денис Адамов, Дуглас Сантос, Нуралы Алип, Нино, Вильмар Барриос, Густаво Мантуан, Артём Карпукас, Луис Энрике, Педро, Александр Соболев, Максим Глушенков.
У «Ахмата» с первых минут на поле выйдут Георгий Мелкадзе, Лечи Садулаев и Эгаш Касинтура. Ворота грозненской команды будет защищать Вадим Ульянов.
Стартовый состав «Ахмата»: Вадим Ульянов, Турпал-Али Ибишев, Клисман Цаке, Мирослав Богосавац, Арсен Адамов, Калиду Сидибе, Лечи Садулаев, Максим Щетинин, Исмаэл Силва, Эгаш Касинтура, Георгий Мелкадзе.
Встреча состоится 18 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 14:00 по московскому времени. Перед игрой «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице с 21 очком, а «Ахмат» располагается на 11-й строчке с 11 баллами.
Ранее Life.ru сообщал о ничьей «Ахмата» с «Балтикой» в десятом туре Российской премьер-лиги. Встреча прошла 11 октября в Грозном и завершилась со счётом 0:0. После этого матча грозненская команда набрала 11 очков и расположилась на 11-й строчке турнирной таблицы.