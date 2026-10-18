Опубликованы стартовые составы «Зенита» и «Ахмата» на матч 11-го тура РПЛ

«Зенит» и грозненский «Ахмат» определились со стартовыми составами на матч 11-го тура Российской премьер-лиги. С первых минут в атаке петербуржцев сыграют Александр Соболев, Максим Глушенков и Луис Энрике.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак также включил в основу Артёма Карпукаса, Вильмара Барриоса и Педро. Место в воротах займёт Денис Адамов.

Стартовый состав «Зенита»: Денис Адамов, Дуглас Сантос, Нуралы Алип, Нино, Вильмар Барриос, Густаво Мантуан, Артём Карпукас, Луис Энрике, Педро, Александр Соболев, Максим Глушенков.

У «Ахмата» с первых минут на поле выйдут Георгий Мелкадзе, Лечи Садулаев и Эгаш Касинтура. Ворота грозненской команды будет защищать Вадим Ульянов.

Стартовый состав «Ахмата»: Вадим Ульянов, Турпал-Али Ибишев, Клисман Цаке, Мирослав Богосавац, Арсен Адамов, Калиду Сидибе, Лечи Садулаев, Максим Щетинин, Исмаэл Силва, Эгаш Касинтура, Георгий Мелкадзе.

Встреча состоится 18 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 14:00 по московскому времени. Перед игрой «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице с 21 очком, а «Ахмат» располагается на 11-й строчке с 11 баллами.