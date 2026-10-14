Опухоль ведёт себя как паразит: Учёный рассказал о необычной форме заразного рака

«Заразный» рак действительно существует: у некоторых животных злокачественные клетки способны передаваться от одной особи к другой. Об этом «Газете.ru» рассказал эволюционный биолог, профессор Городского университета Гонконга Пётр Лидский.

Такое явление называется трансмиссивным раком и встречается крайне редко. В отличие от обычных инфекций, болезнь распространяется не через вирусы или бактерии, а непосредственно через живые опухолевые клетки. Попав в чужой организм, они могут прижиться в его тканях и продолжить размножение.

«Такие опухолевые клетки ведут себя отчасти как паразиты: используют ресурсы хозяина, снижая его выживаемость и репродуктивный успех. Для возникновения такой линии должны совпасть несколько условий: раковые клетки должны попасть в нового хозяина, закрепиться в тканях и избежать иммунного отторжения. Поэтому трансмиссивные опухоли остаются большой редкостью», — заметил учёный.

Ранее Life.ru рассказывал, можно ли заразиться раком от другого человека и какие инфекции повышают риск развития онкологических заболеваний. Специалист объяснила, что сами опухоли не передаются между людьми подобно обычным инфекциям. При этом некоторые возбудители, включая вирус папилломы человека и гепатит B, способны повышать вероятность появления злокачественных образований.