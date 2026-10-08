Опьянеть от нуля градусов: Врач раскрыл, как мозг цинично обманывает любителей безалкогольного вина

Безалкогольное вино может вызвать психосоматическое опьянение, при котором человек начинает вести себя словно выпивший, хотя токсического воздействия алкоголя нет. Об этом РИА «Новости» рассказал врач высшей категории, нарколог Иркутского областного психоневрологического диспансера Андрей Сергеев.

По словам специалиста, мозг реагирует на привычные вкус, запах и ритуал употребления спиртного. Ожидая поступления алкоголя, он запускает нейрохимическую реакцию с выбросом дофамина. В результате может возникнуть состояние, внешне напоминающее обычное опьянение.

Такой эффект, как пояснил врач, способен проявляться повышенной разговорчивостью, активной жестикуляцией и снижением концентрации внимания. Иногда дело доходит до нарушений координации и речи. При этом речь идёт о возможной психосоматической реакции, а не о доказанном действии этанола.

Сергеев также предостерёг автомобилистов от употребления подобных напитков перед поездкой. Безалкогольное вино может содержать около 0,5% спирта, а его характерный запах способен стать поводом для проверки водителя инспектором ГАИ. По мнению нарколога, после нескольких бокалов уровень этанола может приблизиться к допустимому пределу, хотя такое превышение не является неизбежным.

Для производства продукта из обычного вина удаляют спирт с помощью вакуумной дистилляции, обратного осмоса или температурной обработки. Эксперт отметил, что интерес к таким напиткам растёт во всём мире, несмотря на более сложную технологию изготовления по сравнению с безалкогольным пивом.

Ранее Life.ru публиковал предупреждение того же нарколога о безалкогольном пиве. Сергеев объяснял, что для людей с алкогольной зависимостью сохранение привычного ритуала распития способно поддерживать тягу к спиртному и повышать риск срыва. Поэтому использовать «нулёвку» в качестве самостоятельного способа борьбы с алкоголизмом специалист не рекомендовал.