Оранжевый обман: Врач раскрыла, почему яркий желток — не гарантия пользы, а маркетинг

Насыщенный оранжевый цвет желтка сегодня уже нельзя считать гарантией того, что яйцо полезнее остальных. На оттенок можно повлиять с помощью рациона птицы и специальных добавок в корм, поэтому красивый цвет может оказаться результатом технологии производства. Об этом в беседе с Life.ru во Всемирный день яйца, который отмечается 9 октября, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Изначально связь между цветом желтка и качеством питания кур действительно существовала. Птицы на свободном выгуле ходили по двору, клевали траву и вместе с ней получали каротиноиды — лютеин, зеаксантин и бета-каротин. Именно эти вещества придают желтку жёлтый и оранжевый оттенки.

«Наряду с этим куры на вольном выпасе клюют и другой корм, который попадает к ним в организм, и за счёт такого разнообразия у них, как правило, накапливается больше витаминов — в том числе в самом яйце и желтке: витамина D, E, A. Собственно, каротиноиды — это предшественники витамина A, там же и холин, и так далее», — рассказала Соломатина.

Поэтому яркость желтка долгое время действительно могла служить своеобразным маркером более разнообразного питания птицы. Куры, которые содержались на фабриках и получали менее разнообразный комбикорм, чаще не имели такого количества растительных пигментов, а их яйца отличались более бледным желтком. Из-за этого последние и стали восприниматься покупателями как менее ценные.

Поэтому было замечено: чем желток ярче, тем это как маркер того, что у курицы было более разнообразное питание. А те куры, которые выращивались на фабриках, получали комбикорм без такого разнообразия, и желток у них был менее ярким, а значит, как считалось, менее ценным ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Однако сегодня такой принцип уже не работает напрямую. Как отметила Соломатина, на птицефабриках могут добавлять в корм растения и другие компоненты, содержащие каротиноиды. В результате даже у птицы, которая никогда не находилась на свободном выгуле, можно получить насыщенный оранжевый желток.

«Поэтому яркий желток не значит, что курица гуляла сама по себе. Количество других витаминов, микро- и макроэлементов там может быть абсолютно таким же, как раньше у кур, которых содержали в неволе, — просто добавили натуральные красители», — подчеркнула диетолог.

Если для изменения оттенка используются натуральные источники пигментов, содержание каротиноидов в яйце действительно может немного увеличиться. Однако, по словам врача, эта разница сама по себе ещё не превращает такой продукт в значительно более полезный. Кроме того, Соломатина отметила, что в корм могут добавлять и синтетические красители, и тогда насыщенный цвет тем более не следует воспринимать как доказательство высокой пищевой ценности.

«Да, в натуральных красителях так или иначе всё равно будет чуть больше каротиноидов. Но иногда добавляют и синтетические красители, и тогда разницы вообще никакой, а может быть, даже хуже», — пояснила специалист.

Главным фактором остаётся полноценность всего рациона птицы. Если корм содержит сравнительно мало веществ, отвечающих именно за окрашивание желтка, но при этом богат другими питательными компонентами, яйцо может выглядеть бледнее, хотя по составу не будет уступать более яркому.

Если давать корм, в котором не так много каротиноидов, но есть множество других полезных веществ, желток будет бледным, но более полезным, чем у кур, которых кормили комбикормом с добавлением красителей ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

«Поэтому яркий желток сейчас — не показатель того, что яйцо более или менее полезное. Это может быть просто корм, в который добавили красители», — пояснила Соломатина.

По её словам, даже натуральные добавки в основном меняют внешний вид продукта, а прибавка в содержании каротиноидов может быть не настолько существенной, чтобы выбирать яйца исключительно по цвету. Поэтому при сравнении двух продуктов бледный желток вовсе не означает автоматически худший состав.

«Хорошо, если натуральные: тогда яйцо просто яркое и чуть-чуть полезнее, но это несущественно», — добавила врач.

Диетолог ещё раз подчеркнула, что возможна и обратная ситуация: у птицы на сравнительно бедном рационе можно получить эффектный яркий желток за счёт добавки пигментов, тогда как менее насыщенное по цвету яйцо от курицы с полноценным кормом окажется предпочтительнее по общей пищевой ценности.

«По этой же логике желток может быть и бледным, но по питательной ценности он будет более полезным, чем яркий желток, если кур кормили бедным кормом, но добавили краситель. Лично я советую выбирать бледные желтки. Да, они не такие яркие и красивые, но, скорее всего, курица питалась более правильно», — заключила Соломатина.

При выборе яиц ориентироваться только на внешний вид вообще не стоит. Ранее врач-терапевт, кардиолог и диетолог Филипп Кузьменко объяснил, сколько яиц можно съедать ежедневно, отметив, что универсальной нормы для всех не существует. В качестве общего ориентира специалист назвал одно-два яйца в сутки, однако рекомендовал учитывать весь рацион, уровень физической активности и состояние здоровья. Он также напомнил, что основная жировая составляющая яйца сосредоточена именно в желтке.