Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан учредил международный фонд Pro Patria для поддержки консервативных сил и противодействия левому либерализму. О новой инициативе рассказал его бывший политический советник, депутат Европарламента Балаж Орбан.

На базе фонда планируется открыть научно-исследовательский институт, который займётся укреплением связей между сторонниками национального суверенитета из разных стран. К сотрудничеству намерены привлечь партии, общественные движения, неправительственные организации и представителей интеллектуального сообщества. Особое внимание уделят продвижению молодых талантов на международной арене и изучению опыта государственного управления Венгрией.

Одним из первоочередных направлений работы станет поддержка противников нынешнего политического курса Будапешта. Кроме того, организация намерена стимулировать дискуссии о реформировании институтов Евросоюза. Предполагается её присутствие в Брюсселе, однако открывать отдельный офис там пока не собираются.

Финансировать деятельность Pro Patria будут за счёт частных пожертвований. Ожидается также содействие межпартийного объединения и фракции Европарламента «Патриоты Европы», созданных по инициативе экс-премьера. Сам Балаж Орбан стал попечителем новой структуры. Необходимость её учреждения он объяснил ухудшением условий работы консервативных исследовательских центров после смены власти в стране.

Ранее экс-премьер Венгрии Виктор Орбан обвинил действующий кабинет министров в попытке устранить его из политики. Поводом стали сообщения о возможном задержании его младшего брата Арона по подозрению в содействии нелегальной миграции. По мнению бывшего главы правительства, уголовное расследование используется как инструмент давления на оппозицию.