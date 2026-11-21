В Венгрии наложили арест на имущество бывшего министра национального развития Миклоша Шестака стоимостью около 24 миллионов евро. Об этом сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр в соцсети.

«Национальное следственное бюро Венгрии наложило арест на имущество бывшего министра правительства Виктора Орбана Миклоша Шестака на сумму 9 миллиардов форинтов по подозрению в совершении коррупционного преступления. Конфискованы также его дом и автосалон», — написал глава правительства.

Под ограничения попали дом политика в городе Кишварда и компания Ramiris Autó Kft., управляющая местным автосалоном. Следствие подозревает бывшего чиновника в незаконном обогащении за счёт взяток. Шестака задержали 28 сентября после лишения депутатской неприкосновенности. В конце октября суд продлил его содержание под стражей на три месяца.

Расследование сопровождается обнаружением крупных тайников с деньгами. Во время обысков 12 и 13 ноября сотрудники венгерского Управления по возврату и защите активов нашли в лесу и нескольких объектах недвижимости наличные на сумму около 18 миллионов евро.

Ранее Life.ru сообщал о миллиардных тайниках, обнаруженных следователями по коррупционному делу бывшего министра правительства Виктора Орбана. Наличные находили в лесных схронах, хозяйственных постройках и сейфах. Расследование связано с предполагаемым получением незаконных вознаграждений при заключении государственных контрактов.