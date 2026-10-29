Ордена Мужества за верность долгу: Путин посмертно наградил двух запорожцев

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества двух жителей Запорожской области — Михаила Иванова и Юлию Гелевич. Государственные награды их родственникам лично передал первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.

Михаил Иванов возглавлял управление по Запорожской области филиала ФГУП «Главный радиочастотный центр». Он удостоен ордена Мужества за отвагу, проявленную при исполнении гражданского долга. Награду передали его супруге.

Юлия Гелевич работала секретарём участковой избирательной комиссии № 398 Запорожской области. Её посмертно наградили за мужество и самоотверженность при исполнении профессионального долга. Орден получил старший сын погибшей.

Балицкий поблагодарил президента и Администрацию президента за внимание к семьям погибших. Губернатор также выразил соболезнования их близким и пожелал им сил и стойкости, подчеркнув, что награждённые до конца оставались верны своему долгу.