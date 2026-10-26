Захарова обвинила Киев в попытках запугать персонал Запорожской АЭС

Киев пытается дестабилизировать работу Запорожской атомной электростанции, оказывая давление на её сотрудников через удары по Энергодару. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, обвинив украинскую сторону в усилении атак на город и объекты рядом с АЭС.

По словам дипломата, в последнее время под удары всё чаще попадают гражданские учреждения, расположенные в населённом пункте, где живут работники станции и их семьи. В числе последних целей, по её утверждению, оказались художественная школа и пожарно-спасательная часть МЧС.

Захарова считает, что подобными действиями украинские военные пытаются повлиять на персонал атомного объекта, поскольку не могут добиться своих целей непосредственными ударами по станции. По её оценке, речь идёт о попытке нарушить нормальную работу предприятия через создание угрозы людям, обеспечивающим его функционирование.

«Очевидно, что не имея возможности наносить удары непосредственно по ЗАЭС, киевский режим не перестает предпринимать тщетные попытки дестабилизировать работу станции путем запугивания ее персонала», — заявила представитель российского МИД.

Ранее глава Энергодара Максим Пухов предупредил о серьёзных последствиях продолжающихся атак для городской инфраструктуры. Как сообщал Life.ru, 22 октября во время международного телемоста на площадке ОБСЕ в Вене он заявил, что город, обеспечивающий работу Запорожской АЭС, оказался на грани гуманитарной катастрофы. Особую тревогу, по его словам, вызывают удары по транспорту и объектам жизнеобеспечения.