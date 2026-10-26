Путин посмертно наградил орденами Мужества двух сотрудниц избиркомов Херсонщины

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества двух сотрудниц избирательных комиссий Херсонской области — Ольгу Демьяненко и Елену Литвиненко. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, отметив их вклад в становление избирательной системы области.

Председатель участковой избирательной комиссии № 47 Елена Литвиненко и член УИК № 220 Ольга Демьяненко участвовали в организации голосования в регионе. Обе, по словам Сальдо, стояли у истоков формирования местных избирательных комиссий.

В 2022 году женщины были задействованы в проведении референдума о вхождении Херсонской области в состав России. В дальнейшем они участвовали в организации выборов и помогали жителям реализовывать избирательные права.

Губернатор подчеркнул, что работа сотрудниц проходила в сложных условиях и требовала личного мужества. По его словам, Демьяненко и Литвиненко ответственно исполняли свои обязанности и заслужили уважение коллег и земляков.

«Ольга Демьяненко и Елена Литвиненко до конца оставались верны своему долгу. Светлая память нашим землячкам», — написал Сальдо.

Как ранее сообщала избирательная комиссия Херсонской области, обе женщины погибли в результате украинских атак. Ольга Демьяненко стала жертвой удара беспилотника по автобусу в сентябре 2026 года.

Указ о награждении был подписан 23 октября. Всего орденов Мужества удостоены восемь работников избирательных комиссий Белгородской, Запорожской, Херсонской областей и ЛНР. Семеро из них награждены посмертно.