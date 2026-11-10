В Перу победителя муниципальных выборов пришлось определять с помощью обычной монетки. Два кандидата на пост мэра округа Конима набрали одинаковое количество голосов, поэтому избирательная комиссия провела жеребьёвку. Удача оказалась на стороне представителя партии «Сомос Перу» Рубена Киспе Капаханьи, передаёт радиостанция RPP.

Голосование в регионе Пуно на юге страны состоялось еще 4 октября. После подсчёта всех бюллетеней выяснилось, что Капаханья и его соперник Саломино Мамани Киспе из партии «Страна для всех» получили ровно по 671 голосу.

Перуанское законодательство предусматривает разрешение подобных ситуаций путём публичного жребия. Для этого специальная комиссия организовала процедуру в присутствии представителей обоих претендентов, полиции и нотариуса.

Сначала участники вытянули бумажки с номерами, чтобы определить очередность выбора стороны монеты номиналом один соль. Команда будущего главы муниципалитета поставила на решку, которая и выпала при подбрасывании.

Подброс монетки на выборах в Перу. Видео © latribuna.hn

Сам Капаханья рассказал журналистам, что пришёл на жеребьёвку с полной уверенностью в успехе. Он даже заранее посоветовал своему представителю выбрать впоследствии победившую сторону. При этом политик впервые участвовал в выборах.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Перу на выборах мэра округа Керопалка победил политик по имени Гитлер Муссолини Симеон Флорес. Представитель партии Ahora Nación получил 229 голосов, опередив ближайшего соперника всего на 25 бюллетеней. Внимание общественности привлекло необычное имя кандидата.