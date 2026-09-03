Орешкин описал состояние делегации на ВЭФ после смены часовых поясов

Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин признался, что делегатам во время командировки не удаётся высыпаться. На соответствующий вопрос журналиста Кремлёвского пула Александра Юнашева он ответил коротко: «Нет».

Максим Орешкин отметил, что делегатам ВЭФ не удаётся высыпаться. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Напомним, что сначала делегация побывала в столице Киргизии Бишкеке, где проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Разница с Москвой составляет три часа. Затем все отправились во Владивосток на Восточный экономический форум (ВЭФ). Это ещё плюс четыре часа к разнице во времени со столицей.

При этом обычные рабочие дни фактически превращаются в рабочие сутки. Участники постоянно перемещаются между площадками и мероприятиями. Журналисты, сопровождающие делегацию, тоже сбились со счёта времени.

«Мы, журналисты, уже немного путаем, утро сейчас или вечер. Просто перемещаемся между локациями и работаем на мероприятиях», — рассказал Юнашев.

Ранее во Владивостоке началась пленарная сессия Восточного экономического форума с участием Владимира Путина и представителей четырёх государств. Вместе с российским президентом в дискуссии участвуют президент Индонезии, премьер-министр Монголии, вице-президент Мьянмы и зампред Госсовета КНР.