Путин начал выступление на пленарном заседании ВЭФ во Владивостоке

Во Владивостоке стартовала центральная часть Восточного экономического форума. Владимир Путин поднялся на сцену кампуса ДВФУ на острове Русском для участия в пленарной сессии.

Вместе с президентом России в дискуссии участвуют первые лица четырех государств. Среди них — лидер Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, вице-президент Мьянмы У Ньо Со и заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян.

Ранее советник главы государства Антон Кобяков посоветовал западным странам крайне внимательно следить за этим выступлением. По его словам, содержание речи российского лидера имеет стратегическое значение.