Орешкин призвал российские предприятия пересмотреть защиту от беспилотников

Российским предприятиям необходимо пересмотреть подходы к безопасности с учётом развития беспилотных технологий. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в комментарии журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

По словам Орешкина, новые угрозы связаны не только с беспилотниками. Всё более широкое распространение получают автономные аппараты, способные передвигаться по земле и воде. Это требует от предприятий иного подхода к защите производственных объектов.

«Вызовы в новую эпоху — эпоху беспилотников, автономных аппаратов, не только летательных, водных, наземных — меняются, и предприятиям всем надо пересматривать подходы к безопасности. Вызовы и угрозы надо держать в голове и быть к ним готовым, конечно», — подчеркнул Орешкин.