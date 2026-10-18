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Опубликовано 18 октября, 15:19

Орешкин призвал российские предприятия пересмотреть защиту от беспилотников

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Российским предприятиям необходимо пересмотреть подходы к безопасности с учётом развития беспилотных технологий. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в комментарии журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

По словам Орешкина, новые угрозы связаны не только с беспилотниками. Всё более широкое распространение получают автономные аппараты, способные передвигаться по земле и воде. Это требует от предприятий иного подхода к защите производственных объектов.

«Вызовы в новую эпоху — эпоху беспилотников, автономных аппаратов, не только летательных, водных, наземных — меняются, и предприятиям всем надо пересматривать подходы к безопасности. Вызовы и угрозы надо держать в голове и быть к ним готовым, конечно», — подчеркнул Орешкин.

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Ранее Life.ru рассказывал, как российские нефтяные компании участвуют в финансировании систем ПВО для защиты нефтеперерабатывающих заводов. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что предприятия также самостоятельно возводят инженерные защитные сооружения, чтобы снизить последствия возможных атак.

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Александра Мышляева
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