Орешкин: Цифровой суверенитет играет всё большую роль в новом мире

Цифровой суверенитет становится одним из главных условий независимости государств на фоне изменений в мировой экономике. Странам уже недостаточно самостоятельно обеспечивать себя продовольствием, энергией и финансовой инфраструктурой. Об этом заявил заместитель руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин на Медиафоруме «Россия — Африка» в Национальном центре «Россия».

Максим Орешкин — о роли цифрового суверенитета в современном мире. Видео © Telegram / Национальный центр «Россия»

По его словам, всё большее значение приобретает контроль над собственными информационными системами, социальными сетями, мессенджерами и технологиями искусственного интеллекта. Именно эти инструменты становятся важной частью экономической устойчивости государств.

«Всё большую роль начинает играть новый уровень — цифровой суверенитет. Речь идёт об информационных системах, социальных сетях, мессенджерах, искусственном интеллекте и тех цифровых платформах, которыми мы пользуемся каждый день», — подчеркнул Орешкин.

Представитель Кремля связал растущую значимость технологической независимости с перестройкой глобальной экономики. Он отметил усиление позиций БРИКС, на страны которого, по его оценке, уже приходится около 40% мирового ВВП. В объединение входят в том числе три африканских государства.

Орешкин обратил внимание, что геополитические и экономические изменения неизбежно сопровождаются нестабильностью. В таких условиях собственные цифровые решения, наряду с независимой транспортной и финансовой логистикой, помогают государствам снижать зависимость от внешних игроков.

По мнению замглавы администрации президента, цифровая самостоятельность постепенно становится таким же важным условием развития, как продовольственная и энергетическая безопасность. Именно поэтому странам необходимо укреплять устойчивость не только традиционных отраслей, но и технологической инфраструктуры.