Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 октября, 17:03

Путин: Страны мира должны сами регулировать работу социальных сетей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Государства мира должны иметь возможность влиять на работу социальных сетей на своей территории, в том числе для обеспечения безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки на полях саммита «Россия — Африка».

Российский лидер затронул вопрос цифрового суверенитета и зависимости стран от социальных платформ, работа которых не находится под их непосредственным контролем.

В качестве примера Путин привёл Францию. По его словам, французские власти признавали влияние неподконтрольных им социальных сетей на беспорядки в стране, однако практически не имели возможности воздействовать на работу этих платформ.

«Я думаю, будет правильно, если мы все будем влиять на это. И думать о вопросах безопасности», — сказал президент.

Таким образом, глава государства связал необходимость государственного участия в регулировании соцсетей с вопросами национальной безопасности и цифрового суверенитета. При этом Путин не уточнил, какие именно механизмы регулирования социальных платформ считает необходимыми.

Протесты из соцсетей: Путин объяснил, как неподконтрольные властям платформы повлияли на Иран
Протесты из соцсетей: Путин объяснил, как неподконтрольные властям платформы повлияли на Иран

Ранее Life.ru сообщал, что президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил социальные сети в содействии массовым беспорядкам. По словам французского лидера, интернет-платформы использовались для привлечения людей к погромам и нападениям 17 октября. После протестов власти Франции начали обсуждать с представителями соцсетей меры по выявлению и удалению призывов к насилию.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar