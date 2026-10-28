Путин: Страны мира должны сами регулировать работу социальных сетей
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Государства мира должны иметь возможность влиять на работу социальных сетей на своей территории, в том числе для обеспечения безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки на полях саммита «Россия — Африка».
Российский лидер затронул вопрос цифрового суверенитета и зависимости стран от социальных платформ, работа которых не находится под их непосредственным контролем.
В качестве примера Путин привёл Францию. По его словам, французские власти признавали влияние неподконтрольных им социальных сетей на беспорядки в стране, однако практически не имели возможности воздействовать на работу этих платформ.
«Я думаю, будет правильно, если мы все будем влиять на это. И думать о вопросах безопасности», — сказал президент.
Таким образом, глава государства связал необходимость государственного участия в регулировании соцсетей с вопросами национальной безопасности и цифрового суверенитета. При этом Путин не уточнил, какие именно механизмы регулирования социальных платформ считает необходимыми.
Ранее Life.ru сообщал, что президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил социальные сети в содействии массовым беспорядкам. По словам французского лидера, интернет-платформы использовались для привлечения людей к погромам и нападениям 17 октября. После протестов власти Франции начали обсуждать с представителями соцсетей меры по выявлению и удалению призывов к насилию.