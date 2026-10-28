Путин: Страны мира должны сами регулировать работу социальных сетей

Государства мира должны иметь возможность влиять на работу социальных сетей на своей территории, в том числе для обеспечения безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки на полях саммита «Россия — Африка».

Российский лидер затронул вопрос цифрового суверенитета и зависимости стран от социальных платформ, работа которых не находится под их непосредственным контролем.

В качестве примера Путин привёл Францию. По его словам, французские власти признавали влияние неподконтрольных им социальных сетей на беспорядки в стране, однако практически не имели возможности воздействовать на работу этих платформ.

«Я думаю, будет правильно, если мы все будем влиять на это. И думать о вопросах безопасности», — сказал президент.

Таким образом, глава государства связал необходимость государственного участия в регулировании соцсетей с вопросами национальной безопасности и цифрового суверенитета. При этом Путин не уточнил, какие именно механизмы регулирования социальных платформ считает необходимыми.