Организаторы шоу Канье Уэста проиграли суд москвичке из-за концерта Flo Rida

Москвичка отсудила 67,5 тысячи рублей у Say Agency после переноса концерта американского рэпера Flo Rida. За два билета женщина заплатила 22 тысячи рублей, однако попасть на шоу в новые даты не смогла, сообщает SHOT.

По словам 41-летней Олеси, выступление должно было пройти 8 марта на ЦСКА-Арене. Однако из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке концерты Flo Rida перенесли на май. Организаторы тогда объяснили, что часть команды артиста не могла вылететь из Дубая.

Новые даты москвичке не подошли, поэтому она потребовала вернуть деньги за билеты. По данным SHOT, добиться выплаты добровольно ей не удалось, после чего женщина обратилась в суд.

Мировой суд встал на сторону покупательницы и взыскал с организатора в общей сложности 67,5 тысячи рублей. В сумму вошли стоимость билетов и дополнительные выплаты по закону о защите прав потребителей.

Тем временем у Say Agency продолжаются и другие судебные споры. В Петербурге и Воронеже зарегистрированы иски покупателей билетов на анонсированные концерты Канье Уэста, которые требуют возврата денег на фоне неопределённости вокруг проведения шоу.

Ранее Life.ru рассказывал о другом поклоннике Flo Rida, который через суд добился компенсации после переноса концерта. При стоимости билета в пять тысяч рублей ему присудили около 19 тысяч рублей с учётом неустойки, штрафа и других выплат.