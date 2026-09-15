Организм начинает есть сам себя: Диетолог предупредила об опасности «кетогриппа»

15 сентября отмечается День худеющих в России. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Life.ru о «кетогриппе» и предупредила об опасности такого состояния.

Кетогрипп — фактически это состояние, очень похожее на гриппозное, хотя к гриппу оно не имеет никакого отношения. Головная боль, разбитость, слабость, усталость — всё это может происходить, если мы неправильно используем разные кето-диеты: белковую, кремлёвскую, Аткинса или любую другую. Название может быть абсолютно любым, главное, что баланс сдвигается от углеводов к белкам и жирам. Так как углеводы служат у нас основным источником энергии, организму становится нечего и неоткуда брать, поэтому он начинает переходить на сжигание жира и белка. За этим нужно очень внимательно следить, предупреждает эксперт.

Поскольку углеводов нет, инсулину не нужно вырабатываться в большом количестве. Так как инсулин обычно накапливает и удерживает воду, при его дефиците жидкость начинает активнее покидать наш организм вместе с электролитами: калием, натрием, магнием и кальцием. Возникает состояние, похожее на отравление. При гриппе происходит то же самое, потому что клетки разрушаются вирусом и появляется много продуктов распада. По сути, при кето-диете мы «едим сами себя», и для компенсации этих процессов также начинают разрушаться электролиты. Именно поэтому возникает ломота, нас что-то тянет, корёжит и болит голова.

В такой ситуации нужно обязательно пить хорошую, качественную воду. Можно употреблять морсы или свежевыжатый сок, разбавленный водой. Нам нужно щелочное питьё, как при гриппе, чтобы снизить кислотность, восстановить pH и электролитный баланс. Не забывайте про норму воды: 30–35 мл на килограмм веса.

Обязательно добавьте в рацион зелёные овощи и несладкие ягоды — чем больше их разнообразие, тем лучше, так как организму нужны противовоспалительные антиоксиданты. Также стоит снизить активность, потому что организм буквально загоняет нас на диван, чтобы мы не давали лишнюю нагрузку. При этом прогулки на свежем воздухе и минимизация стресса пойдут только на пользу.

Если вы решите сесть на диету такого плана, нужно чётко понимать, для чего это делается. Такие диеты противопоказаны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта: панкреатите, язве, гастрите и даже при дискинезии желчного пузыря. Обилие жиров, пусть даже хороших, всё равно будет большой нагрузкой. Введение подобной диеты должно проходить под контролем врача. Если гриппоподобные симптомы не проходят через несколько дней, значит, рацион нужно либо корректировать, либо вовсе от него отказаться.

«Как и при любом лечении, важно понимать, что для нас ценнее. Главное — выйти из диеты без побочных эффектов», — заключила диетолог.

Повышенный уровень «плохого» холестерина, или липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), связан с риском атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Life.ru рассказал, какие изменения в рационе могут помочь скорректировать показатели липидограммы.