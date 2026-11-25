Оркестры России и Узбекистана впервые выступят на одной сцене Московской консерватории. Новогодний гала-концерт «Хрустальная симфония» состоится 16 декабря.

Музыкальный вечер организуют Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского и корпорация «Синергия». Концерт посвящён 160-летию консерватории и предваряет 35-летие установления дипломатических отношений между Россией и Узбекистаном.

Фото © Московская консерватория

Перед публикой выступят Национальный филармонический оркестр России под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова и Национальный симфонический оркестр Узбекистана под руководством заслуженного артиста республики Алибека Кабдурахманова. В качестве солистов приглашены Анна Аглатова (сопрано) и Алексей Неклюдов (тенор).

Российские музыканты подготовили произведения отечественной и мировой классики. Узбекский коллектив представит «Праздничное Хорезмское шествие» Сулеймана Юдакова, симфонические поэмы «Тановар» Алексея Козловского и «Согдийские фрески» Мустафы Бафоева. Также прозвучит увертюра к опере Михаила Глинки «Руслан и Людмила».

Фото © Московская консерватория

Председатель Фонда развития культуры и искусства Узбекистана Гаянэ Умерова отметила особое значение концерта для укрепления культурных связей двух стран. По словам главы оргкомитета мероприятия Ольги Перегудовой, оркестры будут сменять друг друга на сцене, выстраивая своеобразный музыкальный диалог.

В рамках вечера также состоится вручение премии имени П. И. Чайковского «Хрустальная симфония», учреждённой к юбилею консерватории. Награды за вклад в развитие отечественной культуры получат представители музыкального и оперного искусства.