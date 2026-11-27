Финляндия не готова принять предложенный Евросоюзом бюджет на 2028–2034 годы даже после пересмотра его объёма почти на десятую часть. Хельсинки настаивает на дальнейшем сокращении расходов, сообщил премьер-министр страны Петтери Орпо.

Пересмотренный проект предусматривает расходы в размере 1,78 трлн евро вместо первоначально предложенных Еврокомиссией почти 2 трлн. Председатель Европейского совета Антониу Кошта сократил планируемую сумму на 204 млрд евро, однако этого оказалось недостаточно для финской стороны.

Орпо признал, что новая редакция стала шагом в нужном направлении благодаря изменению приоритетов и обновлению бюджетной структуры. Тем не менее главным препятствием для Хельсинки остаётся именно общая сумма расходов. Снижение финансовой нагрузки премьер назвал положительным изменением, но не основанием для согласия.