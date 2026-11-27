Орпо: Финляндию не устроил компромисс по бюджету Евросоюза на €1,78 трлн
Петтери Орпо. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / petteriorpo
Финляндия не готова принять предложенный Евросоюзом бюджет на 2028–2034 годы даже после пересмотра его объёма почти на десятую часть. Хельсинки настаивает на дальнейшем сокращении расходов, сообщил премьер-министр страны Петтери Орпо.
Пересмотренный проект предусматривает расходы в размере 1,78 трлн евро вместо первоначально предложенных Еврокомиссией почти 2 трлн. Председатель Европейского совета Антониу Кошта сократил планируемую сумму на 204 млрд евро, однако этого оказалось недостаточно для финской стороны.
Орпо признал, что новая редакция стала шагом в нужном направлении благодаря изменению приоритетов и обновлению бюджетной структуры. Тем не менее главным препятствием для Хельсинки остаётся именно общая сумма расходов. Снижение финансовой нагрузки премьер назвал положительным изменением, но не основанием для согласия.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что саммит Евросоюза в Брюсселе завершился без соглашения по параметрам следующего семилетнего бюджета. Лидеры стран ЕС не станут продолжать переговоры в пятницу, 27 ноября. По словам канцлера, для сближения позиций потребуется время и готовность участников к компромиссу. Он также отметил, что переговоры проходят в «совершенно новую эпоху», поэтому отсутствие итогового решения на нынешнем этапе его не удивило.