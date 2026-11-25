Ночь на 25 ноября стала самой холодной в Москве с начала календарной осени. Такие данные предоставили ТАСС в Гидрометцентре России.

На опорной метеостанции ВДНХ столбики термометров опустились до -1,4 градуса. Предыдущий температурный минимум продержался всего сутки: ночью 24 ноября было зафиксировано -1,2 градуса. До этого самой холодной считалась ночь на 1 ноября, когда воздух остыл до -0,8 градуса.

Заморозки также наблюдались 18 ноября, когда температура опустилась до -0,2 градуса, а 5 и 23 ноября термометры показывали -0,1 градуса.

Холоднее всего среди указанных метеостанций минувшей ночью оказалось в Тушине, где температура достигла -2 градусов. В центре столицы, в районе гостиницы «Балчуг», зафиксировали -1,1 градуса.

Днём в Москве ожидается 0…-2 градуса, в Подмосковье — 0…-3 градуса. Снегопад продолжится, местами возможны метель, гололедица и снежные заносы на дорогах. Скорость северного ветра составит 6–11 м/с с порывами до 15 м/с. Жёлтый уровень погодной опасности сохранится в столичном регионе до конца суток.

Напомним, 24 ноября в Москве началась метеорологическая зима. Она наступила на 12 дней позже средних многолетних сроков. По прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, среднесуточная температура воздуха останется отрицательной ещё как минимум семь-десять дней.