Осень показывает характер: В Подмосковье на выходных похолодает до −3 градусов

В Подмосковье предстоящей ночью ожидаются заморозки до −2 градусов, а к воскресенью местами похолодает уже до −3. Прогноз на выходные дала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, пишет РИА «Новости».

В Москве в ночь на 3 октября столбики термометров покажут от +2 до +4 градусов. За пределами столицы в отдельных районах воздух остынет ниже нулевой отметки. Самые низкие значения в ближайшую ночь составят около −2 градусов.

Ещё холоднее станет в ночь на воскресенье. В Москве ожидается от 0 до +2 градусов, тогда как по области местами прогнозируется до −3. Позднякова связала дальнейшее понижение с северным ветром, который будет преобладать в столичном регионе.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что первый снег в начале октября накроет Екатеринбург, Казань и Ульяновск. По его словам, осадки выпадут в Екатеринбурге 2–3 октября, а в Казани и Ульяновске ожидается мокрый снег. Специалист уточнил, что столицу погодные сюрпризы осенью пока обойдут стороной.