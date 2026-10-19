Осенние каникулы немцев обернулись многочасовыми пробками на границе Польши и России

Автомобилистам приходится тратить до шести часов, чтобы попасть из Польши в Калининградскую область. Скопление машин наблюдается на фоне усиленного контроля со стороны польских пограничных служб.

Как сообщила представитель Калининградской областной таможни Оксана Иванова, дополнительную нагрузку на погранпереходы создали осенние школьные каникулы в Германии.

В ФРГ период отдыха школьников приходится на вторую половину октября. В это время увеличивается поток путешественников, следующих через российско-польскую границу. Основная часть легкового транспорта направляется через пункт пропуска Мамоново-2. Именно этот маршрут пользуется наибольшим спросом среди автомобилистов, въезжающих в регион.

При этом нынешние задержки пока значительно меньше летних. Во время школьных каникул в тёплый сезон ожидание на границе достигало рекордных 30 часов.

В начале августа на польско-российской границе автомобилистам приходилось проводить в очередях до 19 часов. Особенно сложная ситуация наблюдалась возле пункта пропуска Мамоново. Как сообщали в Калининградской областной таможне, задержки были связаны с усиленными проверками машин польскими службами и началом летних каникул в Германии. Путешественников с большим количеством багажа нередко направляли на углублённый досмотр, который мог занимать несколько часов.