Ошибка мужа принесла паре из США выигрыш в $136 тысяч

Случайная ошибка принесла пожилой супружеской паре из американского штата Мичиган выигрыш в $136,6 тысячи. Мужчина по невнимательности повторно сыграл не своим билетом, а билетом жены — и именно он оказался счастливым. Историю победителей опубликовала Michigan Lottery.

78-летняя жительница округа Уоштено рассказала, что они с супругом отправились на встречу выпускников и оба купили билеты Club Keno. После мероприятия пара зашла ещё в один бар.

Там муж собирался повторить собственную комбинацию, но по ошибке использовал билет жены. В результате случайно выбранные числа 07, 16, 19, 23, 25, 46, 55, 68 и 74 совпали с девятью из 20 чисел тиража.

«Вскоре мы увидели на экране все мои числа и поняли, что выиграли $136 660. Это было совершенно неожиданно и невероятно», — рассказала победительница.

Супруги признались, что крупный приз позволит им «вздохнуть свободнее». Часть денег они намерены направить на оплату обучения в колледже для внуков.

Выигрышный билет был приобретён в баре Polar Bear Bar в городе Салин, примерно в 16 километрах от Анн-Арбора. Имя победительницы не раскрывается.

Ранее Life.ru рассказывал о другой супружеской паре из США, которой ошибка при покупке лотерейного билета принесла крупный выигрыш. Тогда случайная доплата к билету увеличила приз втрое — до $150 тысяч.