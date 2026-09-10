Паралимпиец из Югры Дмитрий Баталов выиграл 5 млн рублей в моментальной лотерее

Паралимпийский лыжник и биатлонист Дмитрий Баталов из Сургута выиграл пять миллионов рублей в моментальной лотерее. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе организатора розыгрыша. Деньги пришлись семье спортсмена как раз кстати: супруги недавно начали копить на первоначальный взнос за квартиру.

Крупный приз Баталову достался случайно. Раньше он уже покупал моментальные билеты и выигрывал небольшие суммы — от 1,5 до 12 тысяч рублей, однако настолько серьёзный выигрыш получил впервые.

Теперь семья рассчитывает быстрее осуществить задуманное и приобрести собственное жильё. Вместе с супругой спортсмен воспитывает двоих сыновей, а свободное от тренировок время семья иногда проводит на его родине в Чувашии.

Баталов — заслуженный мастер спорта и член сборной России, призёр международных соревнований. В 2024 году он стал чемпионом России по биатлону, а сейчас входит в пятёрку лучших спортсменов Югры по паралимпийским лыжным гонкам и биатлону.

Параллельно со спортом Баталов учится на тренера в Сургутском государственном педагогическом университете и претендует на красный диплом. Он также работает спортсменом-инструктором, участвует в сборах и помогает детям с инвалидностью адаптироваться после травм к спорту и повседневной жизни.

Ранее Life.ru рассказывал, как удача улыбнулась студенту из Калининградской области. После неудачи на шахматном турнире он выиграл пять миллионов рублей и узнал о крупном призе уже на следующее утро.