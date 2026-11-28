Мужчина из Архангельской области, которого бригада скорой помощи ошибочно признала умершим и отправила в морг, спустя почти месяц продолжает бороться за жизнь. Его состояние по-прежнему оценивается как стабильно тяжёлое. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона в ответ на запрос ТАСС.

История произошла 30 октября. Прибывшие на вызов медики зафиксировали смерть 61-летнего пациента и оформили направление на транспортировку в судебно-медицинский морг. Однако впоследствии у мужчины обнаружили признаки жизни.

После этого пациента экстренно доставили в больницу и поместили в реанимацию, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

«Пациент находится в стабильно тяжёлом состоянии», — уточнили в региональном Минздраве.