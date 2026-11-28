Ошибочно отправленный в морг житель Поморья месяц остаётся в тяжёлом состоянии
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Мужчина из Архангельской области, которого бригада скорой помощи ошибочно признала умершим и отправила в морг, спустя почти месяц продолжает бороться за жизнь. Его состояние по-прежнему оценивается как стабильно тяжёлое. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона в ответ на запрос ТАСС.
История произошла 30 октября. Прибывшие на вызов медики зафиксировали смерть 61-летнего пациента и оформили направление на транспортировку в судебно-медицинский морг. Однако впоследствии у мужчины обнаружили признаки жизни.
После этого пациента экстренно доставили в больницу и поместили в реанимацию, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
«Пациент находится в стабильно тяжёлом состоянии», — уточнили в региональном Минздраве.
Ранее Life.ru писал, что медикам, которые ошибочно признали живого пациента умершим и отправили его в морг, может грозить не только дисциплинарное взыскание, но и уголовная ответственность. Юрист объяснила, какие нарушения могут стать основанием для возбуждения дела и почему ключевую роль в расследовании играет судебно-медицинская экспертиза. Специалист также рассказала, на какую компенсацию могут рассчитывать пострадавшие и их родственники.