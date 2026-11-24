Металлический осколок насквозь пробил глаз 19-летнему уфимцу во время ремонта грузовика. О том, как врачам удалось спасти зрение молодого человека, рассказал глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.

Парень недавно вернулся из армии и решил помочь брату с машиной. Во время работы от удара кувалдой откололся кусок металла, который угодил ему прямо в глаз. Несмотря на серьёзную травму, пострадавший самостоятельно добрался до городской больницы № 8. Обследование показало, что инородное тело прошло сквозь глазное яблоко и застряло в мягких тканях позади него, что подтвердила компьютерная томография.

Медики приняли решение немедленно оперировать пациента. Офтальмохирургам удалось аккуратно извлечь металлический фрагмент и сохранить повреждённый орган. После курса лечения юношу выписали с остротой зрения 70%, сейчас он продолжает восстанавливаться под наблюдением специалистов.

Рахматуллин высоко оценил профессионализм врачей, сумевших справиться с таким сложным повреждением. При этом министр обратил внимание на опасность проведения ремонтных работ без защитных средств, отсутствие которых может привести к тяжёлым последствиям.