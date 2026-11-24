Осколок прошил глаз насквозь: В Уфе врачи совершили чудо и спасли зрение 19-летнему парню
В Уфе врачи спасли зрение парню, которому осколок металла пробил глаз
В Башкирии хирурги извлекли из-за глазного яблока металлический осколок. Обложка © Telegram / Айрат Рахматуллин
Металлический осколок насквозь пробил глаз 19-летнему уфимцу во время ремонта грузовика. О том, как врачам удалось спасти зрение молодого человека, рассказал глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.
Парень недавно вернулся из армии и решил помочь брату с машиной. Во время работы от удара кувалдой откололся кусок металла, который угодил ему прямо в глаз. Несмотря на серьёзную травму, пострадавший самостоятельно добрался до городской больницы № 8. Обследование показало, что инородное тело прошло сквозь глазное яблоко и застряло в мягких тканях позади него, что подтвердила компьютерная томография.
Медики приняли решение немедленно оперировать пациента. Офтальмохирургам удалось аккуратно извлечь металлический фрагмент и сохранить повреждённый орган. После курса лечения юношу выписали с остротой зрения 70%, сейчас он продолжает восстанавливаться под наблюдением специалистов.
Рахматуллин высоко оценил профессионализм врачей, сумевших справиться с таким сложным повреждением. При этом министр обратил внимание на опасность проведения ремонтных работ без защитных средств, отсутствие которых может привести к тяжёлым последствиям.
Ранее Life.ru рассказывал, как в подмосковном Раменском врачи извлекли из глаза мужчины металлический осколок, застрявший в радужке. Пострадавший получил ранение во время работы с инструментом по металлу, после чего вызвал скорую помощь. Обследование показало, что фрагмент размером два на один миллиметр проник глубоко в ткани. Для его удаления хирурги сделали прокол всего в полтора миллиметра, избежав большого разреза.