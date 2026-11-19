Во Владивостоке 15-летняя девочка получила пулевое ранение глаза из-за неосторожного обращения подростков с оружием. Металлическая пуля задела глазное яблоко по касательной, не пробив его. Врачи продолжают бороться за сохранение зрения пациентки, сообщили в Минздраве Приморья.

Приморские врачи борются за зрение девочки после пулевого ранения глаза. Фото © Telegram / Минздрав Приморья

В конце октября пострадавшую доставили в глазной травмпункт краевой клинической больницы № 2. У неё обнаружили кровоизлияние в правом глазу, сильный отёк век и гематому. Пуля попала в глазницу, после чего специалисты извлекли инородный предмет и перевели девочку в детское глазное отделение.

Обследование выявило разрыв внутриглазных сосудов. Такая травма опасна развитием отслойки сетчатки, которая может привести к полной потере зрения. После продолжительного лечения в стационаре девочку выписали домой. Сейчас она находится под амбулаторным наблюдением. Позднее пациентке предстоит вновь лечь в больницу, чтобы врачи оценили состояние повреждённого глаза.

Ранее в Бразилии пятилетняя девочка, предположительно, случайно застрелила свою трёхлетнюю сестру из пистолета, который отец оставил на кухне. Родители проснулись от громкого выстрела. Вскоре к ним прибежала старшая дочь, которая, по словам очевидцев, повторяла: «Прости, папа, прости, папа». Взрослые бросились в соседнюю комнату, где обнаружили младшую дочь с огнестрельным ранением. Оливию экстренно доставили в муниципальную больницу Роша Фариа, однако спасти ребёнка врачам не удалось.