Итальянский шеф-повар Давиде Тамбурелла не смог оспорить увольнение из ресторана La Costa в австралийском Брисбене. Одной из претензий работодателя стал отказ повара приготовить пиццу с ветчиной и ананасом, пишет The Guardian.

Спор возник, когда такую пиццу заказал клиент, организовавший мероприятие в ресторане. Тамбурелла счёл добавление ананаса «оскорблением итальянской культуры». Владелец заведения Эллиот Ингрэм объяснил, что ресторану важно учитывать пожелания гостей.

Повара уволили 20 мая, через две недели после разговора с владельцем о его работе. Помимо отказа выполнить заказ, работодатель сослался на неподобающие высказывания и обострение конфликта во время обслуживания гостей. Сотрудник якобы слишком эмоционально пытался объяснить клиенту, что пицца с ананасом — это не пицца.

Тамбурелла посчитал увольнение незаконным и обратился в австралийскую Комиссию по справедливым трудовым отношениям. Комиссар Дженнифер Хант отклонила заявление. По её мнению, работодатель имел право на увольнение, так как работник мог бы и поступиться принцпипами и подстроиться под странные пожелания зазкачика.

La Costa закрылся в июле после истечения срока аренды. Тамбурелла устроился в другой итальянский ресторан, где пиццы с ананасом в меню нет.

Ранее в Бразилии женщина спасла трёхмесячного сына от опасности, притворившись, что заказывает пиццу. Она позвонила в полицию и под видом обычного заказа попросила о помощи. Сотрудники экстренной службы разгадали уловку и отправили наряд по указанному адресу.