«Ваша пицца приехала»: Женщина хитростью вызвала полицию и спасла младенца

В Бразилии женщина спасла трёхмесячного сына от опасности, притворившись, что заказывает пиццу. Она позвонила в полицию и под видом обычного заказа попросила о помощи. Сотрудники экстренной службы разгадали уловку и отправили наряд по указанному адресу, сообщает полиция штата Сан-Паулу.

Инцидент произошёл 18 октября в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу. По словам женщины, бывший сожитель избил её, забрал общего ребёнка к себе домой и продолжил угрожать. Открыто рассказать о происходящем она опасалась, поэтому решила замаскировать звонок на экстренный номер 190 под разговор с пиццерией.

Диспетчер понял, что собеседница находится в опасности, и поддержал легенду. Когда полицейские приблизились к дому, женщине перезвонили и сообщили, что «пицца приехала». Так ей дали понять, что помощь уже рядом и можно безопасно выйти навстречу сотрудникам.

Получив необходимые сведения, правоохранители отправились искать младенца. Мальчика обнаружили одного на кровати в доме подозреваемого. Его лицо было закрыто одеждой, мешавшей дышать. Полицейские немедленно убрали ткань, после чего ребёнок смог нормально дышать.

Бывшего сожителя женщины задержали. Мужчина заявил, что оставил сына без присмотра лишь на короткое время. Его доставили в специализированное отделение полиции по борьбе с домашним насилием, где зарегистрировали происшествие.

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