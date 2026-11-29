Осложнения после ковида и остановка сердца: СМИ раскрыли подробности смерти Майка Лава
TMZ: Фронтмен The Beach Boys Майк Лав страдал от осложнений после ковида
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Сооснователь и вокалист легендарной американской рок-группы The Beach Boys Майк Лав перед смертью страдал от осложнений после коронавирусной инфекции. Музыкант перенёс заболевание в 2025 году, сообщает портал TMZ со ссылкой на осведомлённые источники.
Позднее издание обнародовало новые подробности последних часов жизни исполнителя. Согласно записи переговоров экстренных служб, у артиста произошла остановка сердца.
Напомним, Майк Лав скончался вечером 28 ноября в возрасте 85 лет. Последние минуты жизни артист провёл в окружении родных. Музыкант стоял у истоков The Beach Boys, основанной в 1961 году. Коллектив обрёл мировую известность благодаря своему узнаваемому калифорнийскому звучанию.
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