Сооснователь и вокалист легендарной американской рок-группы The Beach Boys Майк Лав перед смертью страдал от осложнений после коронавирусной инфекции. Музыкант перенёс заболевание в 2025 году, сообщает портал TMZ со ссылкой на осведомлённые источники.

Позднее издание обнародовало новые подробности последних часов жизни исполнителя. Согласно записи переговоров экстренных служб, у артиста произошла остановка сердца.

Напомним, Майк Лав скончался вечером 28 ноября в возрасте 85 лет. Последние минуты жизни артист провёл в окружении родных. Музыкант стоял у истоков The Beach Boys, основанной в 1961 году. Коллектив обрёл мировую известность благодаря своему узнаваемому калифорнийскому звучанию.