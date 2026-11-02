России необходимо наращивать количество ядерных ракет и боеголовок, поскольку именно мощный военный потенциал позволяет государству сохранять независимость. При этом укрепление суверенитета должно затрагивать не только оборону, но и образование, управление и национальное самосознание. Такое мнение философ Александр Дугин высказал «Царьграду».

По убеждению Дугина, Россия должна осознать себя государством-цивилизацией, обладающим собственной исторической миссией. Философ связывает её с понятием Катехона — «удерживающего», которому в христианской традиции отводится особая роль.

Именно поэтому, считает он, любые государственные решения необходимо оценивать с точки зрения укрепления самостоятельности страны. То, что отвечает этой задаче, следует развивать, а противоречащие ей подходы — пересматривать.

Особое место в такой системе занимает ядерное оружие.

«Оно является основой нашей независимости», — подчеркнул Дугин.

Философ призвал увеличивать число ракет и боезарядов, а также создавать новые виды вооружений. По его мнению, развитие оборонного потенциала должно сопровождаться достижением поставленных военных целей.

Однако одними ракетами, уверен Дугин, цивилизационный суверенитет не обеспечить. Он предложил отказаться от безусловного копирования западных подходов в гуманитарном образовании, экономике и государственном управлении.

Начинать преобразования философ советует с мировоззрения, чтобы решения властей соответствовали историческим и культурным особенностям России.