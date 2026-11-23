В Литве швейная фабрика Lelija, основанная в 1947 году, объявила о сокращении 21 сотрудника из-за падения объёмов производства. Такие данные опубликовала Служба занятости республики.

Большинство работников, попавших под сокращение, — швеи и гладильщики. На эти специальности приходится 16 из 21 запланированного увольнения. Также предприятие намерено расстаться с технологами, контролёрами, руководителями и складским персоналом.

Уведомление о сокращениях поступило в Службу занятости 6 ноября, а сами увольнения были запланированы начиная с 13 ноября. Это уже не первая волна сокращений на предприятии: так, в 2024 году из-за спада заказов с фабрики уволили 47 сотрудников.

За последние годы коллектив Lelija значительно уменьшился. Если прежде на фабрике трудились около 400 человек, то к данному моменту численность персонала сократилась примерно до 145 работников.

«Несмотря на значительное сокращение производства, ЗАО Lelija остаётся производителем верхней одежды и создателем собственных коллекций», — говорится на сайте компании.

В советский период фабрика Lelija была одним из крупнейших швейных предприятий Литвы.