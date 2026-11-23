Основанная в СССР литовская швейная фабрика Lelija вновь сокращает персонал
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
В Литве швейная фабрика Lelija, основанная в 1947 году, объявила о сокращении 21 сотрудника из-за падения объёмов производства. Такие данные опубликовала Служба занятости республики.
Большинство работников, попавших под сокращение, — швеи и гладильщики. На эти специальности приходится 16 из 21 запланированного увольнения. Также предприятие намерено расстаться с технологами, контролёрами, руководителями и складским персоналом.
Уведомление о сокращениях поступило в Службу занятости 6 ноября, а сами увольнения были запланированы начиная с 13 ноября. Это уже не первая волна сокращений на предприятии: так, в 2024 году из-за спада заказов с фабрики уволили 47 сотрудников.
За последние годы коллектив Lelija значительно уменьшился. Если прежде на фабрике трудились около 400 человек, то к данному моменту численность персонала сократилась примерно до 145 работников.
«Несмотря на значительное сокращение производства, ЗАО Lelija остаётся производителем верхней одежды и создателем собственных коллекций», — говорится на сайте компании.
В советский период фабрика Lelija была одним из крупнейших швейных предприятий Литвы.
Ранее Life.ru сообщал о планах крупнейшего британского оборонного концерна BAE Systems сократить до 1070 рабочих мест. Увольнения затронут преимущественно авиационное подразделение и центральный офис компании. При этом сокращения планируются на фоне роста заказов и ожидаемого увеличения операционной прибыли на 10–12% по итогам 2026 года.