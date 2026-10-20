Основатель «Балтики» Боллоев: В России пиво варят по технологии древних шумеров

Современное пивоварение практически не отличается от способов приготовления напитка, которыми пользовались древние шумеры. За тысячи лет изменились главным образом оборудование и методы контроля производства. Об этом в интервью ИС «Вести» рассказал основатель компании «Балтика», председатель Совета по развитию пивобезалкогольной отрасли Таймураз Боллоев.

«Как готовили пиво шумеры… и то, как варим сейчас мы – это одна и та же технология. Меняется всего лишь оборудование, подходы, инструментарий контроля», — подчеркнул он.

Своим взглядом на историю напитка Боллоев поделился на выставке «Живая вода» в Российском этнографическом музее. Экспозиция посвящена традициям пивоварения у народов России и роли напитка в национальных обрядах.

Одним из главных экспонатов стал старинный пивной котёл, переданный музею компанией предпринимателя. Выставка знакомит посетителей с историческими способами приготовления пива, особенностями народной культуры и обычаями, связанными с его употреблением.