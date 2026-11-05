Ранее Life.ru сообщал о смерти Александра Кравцова. В 1995 году он вместе с партнёрами создал компанию «Руян», а в начале 2000-х сосредоточился на развитии «Экспедиции». Под этим брендом выпускали товары для путешествий и активного отдыха, открывали рестораны и банные комплексы. Предприниматель также стал одним из организаторов автогонки «Экспедиция-Трофи» от Мурманска до Владивостока.