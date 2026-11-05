Основатель «Экспедиции» Кравцов умер от острой сердечной недостаточности
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/kravtsov.expedition
Причиной смерти основателя бренда «Экспедиция» Александра Кравцова стала острая сердечная недостаточность, сообщает SHOT. По данным Telegram-канала, 58-летний предприниматель умер в Москве.
В 2022 году бизнесмен рассказывал в соцсетях о перенесённой коронавирусной инфекции и применении нестандартных методов лечения.
Ранее Life.ru сообщал о смерти Александра Кравцова. В 1995 году он вместе с партнёрами создал компанию «Руян», а в начале 2000-х сосредоточился на развитии «Экспедиции». Под этим брендом выпускали товары для путешествий и активного отдыха, открывали рестораны и банные комплексы. Предприниматель также стал одним из организаторов автогонки «Экспедиция-Трофи» от Мурманска до Владивостока.
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