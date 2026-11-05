Основатель бренда «Экспедиция» Александр Кравцов скончался в реанимации на фоне запущенного онкологического заболевания. По данным Telegram-канала Mash, врачи около получаса пытались вернуть 58-летнего предпринимателя к жизни, но тщетно.

Как указывает канал, 3 ноября бизнесмен почувствовал себя плохо в кафе «Первый нос» в московском районе Аэропорт. У Кравцова резко снизилось артериальное давление. Его доставили в больницу в крайне тяжёлом состоянии.

По уточнённой информации Mash, вечером 4 ноября, около 22:00, у пациента остановилось сердце. Медики продолжали реанимацию примерно полчаса, после чего констатировали смерть.

Источники канала утверждают, что предприниматель страдал запущенным онкологическим заболеванием. По их сведениям, первоначально злокачественная опухоль находилась в лёгком, а затем метастазы распространились на печень, лимфатические узлы и кости.

На фоне тяжёлой болезни, по информации Mash, у Кравцова развилась выраженная интоксикация организма, сопровождавшаяся нарушением работы печени и почек. Официального медицинского подтверждения этих подробностей пока нет.

О смерти предпринимателя 5 ноября сообщили представители бренда «Экспедиция». Кравцов основал компанию «Руян» в 1995 году, а позднее создал бренд товаров для путешествий, гастрономических проектов и активного отдыха. Ему было 58 лет.