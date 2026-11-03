Основатель и первый продюсер группы «Тату» Иван Шаповалов рассказал, что успешно прошёл лечение опухоли головного мозга с применением CAR-T-терапии в Китае, действуя в рамках курса, назначенного российскими онкологами.

В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что главное для него сейчас — быть живым. Опухоль была диагностирована у продюсера ещё в 2012 году, и первоначальное лечение он проходил в Москве, в НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко, прежде чем отправиться на инновационную терапию за рубеж.

CAR-T-терапия представляет собой метод иммуноонкологии, при котором для борьбы с раковыми клетками используются собственные лимфоциты пациента, генетически модифицированные для распознавания и уничтожения опухоли.

А ранее Life.ru сообщал, что поэт Евгений Чигрин умер от рака в возрасте 65 лет. Его не стало утром 25 октября. За свою творческую карьеру поэт выпустил более десяти сборников, включая «Неспящую бухту», «Подводный шар» и «Невидимый проводник».