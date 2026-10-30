Звезда «Дома-2» Алёна Рапунцель потеряла зрение после препарата от рака

Бывшая участница «Дома-2» Алёна Рапунцель, проходящая лечение от онкологического заболевания четвёртой стадии, рассказала о резком ухудшении самочувствия после введения одного из препаратов. По её словам, она временно перестала чувствовать ноги и практически не видела предметы вблизи.

Рапунцель рассказала в своём блоге, что около недели назад вновь попала в стационар с пневмонией. КТ показала значительное воспаление, а температура в течение трёх дней поднималась до 40 градусов.

По словам девушки, врачи провели анализы, посевы, мазки и бронхоскопию, пытаясь определить возбудителя заболевания. Антибиотики широкого спектра действия не дали необходимого эффекта, после чего ей назначили другой препарат.

Во время его введения у Рапунцель начали неметь язык и рот, появилась слабость и головокружение, а кончики пальцев потеряли чувствительность. Позднее она попыталась встать и обнаружила, что практически не чувствует ног.

«Взяв телефон в руки, не увидела ни одной буквы. Все мелкие предметы и то, что находилось вблизи, сливалось для меня в одну размытую картинку», — рассказала бывшая участница «Дома-2».

По словам Рапунцель, после сильной реакции препарат отменили. Чувствительность и зрение начали восстанавливаться примерно через два дня. Точное название лекарства девушка не назвала.