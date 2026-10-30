Звезда «Дома-2» Алёна Рапунцель потеряла зрение после препарата от рака
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Бывшая участница «Дома-2» Алёна Рапунцель, проходящая лечение от онкологического заболевания четвёртой стадии, рассказала о резком ухудшении самочувствия после введения одного из препаратов. По её словам, она временно перестала чувствовать ноги и практически не видела предметы вблизи.
Рапунцель рассказала в своём блоге, что около недели назад вновь попала в стационар с пневмонией. КТ показала значительное воспаление, а температура в течение трёх дней поднималась до 40 градусов.
По словам девушки, врачи провели анализы, посевы, мазки и бронхоскопию, пытаясь определить возбудителя заболевания. Антибиотики широкого спектра действия не дали необходимого эффекта, после чего ей назначили другой препарат.
Во время его введения у Рапунцель начали неметь язык и рот, появилась слабость и головокружение, а кончики пальцев потеряли чувствительность. Позднее она попыталась встать и обнаружила, что практически не чувствует ног.
«Взяв телефон в руки, не увидела ни одной буквы. Все мелкие предметы и то, что находилось вблизи, сливалось для меня в одну размытую картинку», — рассказала бывшая участница «Дома-2».
По словам Рапунцель, после сильной реакции препарат отменили. Чувствительность и зрение начали восстанавливаться примерно через два дня. Точное название лекарства девушка не назвала.
Рапунцель также рассказала, что это уже вторая пневмония за три месяца. По её словам, на фоне лечения онкологического заболевания организм стал значительно уязвимее к инфекциям.
Ранее Life.ru писал, что Алёна Рапунцель узнала об онкологическом заболевании после продолжительного кашля, хотя первоначальные анализы и рентген не выявили серьёзных отклонений. Обнаружить опухоль удалось после компьютерной томографии. Бывшая участница «Дома-2» подробно рассказала, как ей диагностировали рак четвёртой стадии.